Bayer Aktie News: Bayer gibt am Dienstagmittag nach

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 43,24 EUR.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 43,24 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Bayer-Aktie bis auf 43,01 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,41 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 495.502 Bayer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 65,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 51,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 17.10.2023 auf bis zu 43,01 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 0,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 67,80 EUR an.

Bayer gewährte am 08.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,22 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 1,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 11.044,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 13,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 12.819,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Bayer am 08.11.2023 präsentieren. Am 05.11.2024 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,46 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 am Montagnachmittag mit Kursplus

Bayer-Aktie im Minus: EU-Staaten stimmen gegen neue Zulassung für Glyphosat

DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Bayer-Investment eingebracht