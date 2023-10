Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 42,94 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 42,94 EUR. In der Spitze büßte die Bayer-Aktie bis auf 42,18 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 43,41 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.011.768 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 65,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 52,91 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 42,18 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.10.2023). Mit einem Kursverlust von 1,77 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 67,80 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 08.08.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 11.044,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 13,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 12.819,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Bayer am 08.11.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 05.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Bayer.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 6,46 EUR im Jahr 2023 aus.

