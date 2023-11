Bayer Aktie News: Bayer verteuert sich am Mittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Bayer zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 41,49 EUR.

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 41,49 EUR. Die Bayer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 41,59 EUR. Bei 40,73 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 710.333 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 65,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 58,26 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.11.2023 Kursverluste bis auf 39,56 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 4,65 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 62,30 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bayer am 08.11.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,32 Prozent auf 10.342,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11.281,00 EUR gelegen.

Voraussichtlich am 05.03.2024 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 26.02.2025 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 6,43 EUR je Aktie aus.

