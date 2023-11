Bayer Aktie News: Bayer reagiert am Nachmittag positiv

So entwickelt sich Bayer

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 41,30 EUR.

Die Bayer-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 41,30 EUR. In der Spitze gewann die Bayer-Aktie bis auf 41,59 EUR. Bei 40,73 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.700.874 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 65,66 EUR an. Mit einem Zuwachs von 59,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 39,56 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 62,30 EUR an.

Am 08.11.2023 äußerte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer noch ein Gewinn pro Aktie von 1,13 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.342,00 EUR – das entspricht einem Minus von 8,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.281,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 05.03.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 26.02.2025 dürfte Bayer die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 6,43 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie leichter: Glyphosat-Zulassung verlängert - Jefferies stuft Kursziel für Bayer herunter

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich schwächer

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX präsentiert sich fester