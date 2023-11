Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Freitagvormittag fester

Blick auf Bayer-Kurs

Die Aktie von Bayer zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Bayer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 40,90 EUR.

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 40,90 EUR. In der Spitze legte die Bayer-Aktie bis auf 40,91 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,73 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 127.572 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 65,66 EUR erreichte der Titel am 09.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 60,54 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.11.2023 (39,56 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 62,30 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 08.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 1,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10.342,00 EUR – eine Minderung von 8,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11.281,00 EUR eingefahren.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 05.03.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 26.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,42 EUR fest.

