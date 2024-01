Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagmittag tiefer

Blick auf Bayer-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bayer. Zuletzt ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 33,06 EUR.

Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:49 Uhr um 0,4 Prozent auf 33,06 EUR nach. Der Kurs der Bayer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 32,95 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,06 EUR. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 1.554.437 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.02.2023 bei 65,66 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 98,61 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,22 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 9,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 46,70 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 08.11.2023. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer 1,13 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 10.342,00 EUR, gegenüber 11.281,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,32 Prozent präsentiert.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 05.03.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 26.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2023 5,97 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

