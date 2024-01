Bayer Aktie News: Bayer fällt am Nachmittag

Blick auf Bayer-Kurs

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,7 Prozent auf 32,30 EUR.

Die Bayer-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,7 Prozent auf 32,30 EUR abwärts. Die Bayer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 32,03 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 33,06 EUR. Zuletzt wechselten 4.817.412 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 65,66 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 103,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,22 EUR. Dieser Wert wurde am 29.11.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 46,70 EUR.

Bayer ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,32 Prozent auf 10.342,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11.281,00 EUR gelegen.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 05.03.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Bayer rechnen Experten am 26.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 5,97 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zum Start schwächer

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start des Dienstagshandels im Minus

Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit Abgaben