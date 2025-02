Bayer Aktie News: Bayer büßt am Vormittag ein

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bayer. Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 21,13 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 21,13 EUR. In der Spitze fiel die Bayer-Aktie bis auf 21,12 EUR. Bei 21,28 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 151.098 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 31,03 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.11.2024 bei 18,41 EUR. Mit einem Kursverlust von 12,86 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,109 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,13 EUR je Bayer-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 12.11.2024. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -4,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -4,65 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 9,97 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,34 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.03.2025 veröffentlicht. Bayer dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,98 EUR fest.

