Bayer Aktie News: Bayer am Montagmittag mit stabiler Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Bayer. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Bayer-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 26,24 EUR.

Die Bayer-Aktie zeigte sich um 11:47 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 26,24 EUR an der Tafel. Die Bayer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 26,36 EUR. Die Abwärtsbewegung der Bayer-Aktie ging bis auf 26,05 EUR. Bei 26,06 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.083.879 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 19.04.2023 markierte das Papier bei 61,91 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 135,94 Prozent. Am 07.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 24,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 4,88 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,527 EUR. Im Vorjahr erhielten Bayer-Aktionäre 0,110 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,56 EUR je Bayer-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 05.03.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,85 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,35 EUR je Aktie erzielt worden. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.862,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 14.05.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 07.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Bayer.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2024 5,27 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

