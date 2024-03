Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Montagnachmittag schwächer

Blick auf Bayer-Kurs

Die Aktie von Bayer gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 26,17 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Bayer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 26,17 EUR ab. Der Kurs der Bayer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,05 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,06 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.725.845 Stück gehandelt.

Am 19.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 61,91 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 136,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2024 bei 24,96 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,527 EUR, nach 0,110 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 35,56 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 05.03.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,85 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 11.862,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.000,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 14.05.2024 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 07.05.2025 dürfte Bayer die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,27 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Handel in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 steigen

DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bayer von vor einem Jahr gekostet

Bayer-Aktie gibt nach: US-Glyphosatlösung soll wohl rechtlich umgesetzt werden