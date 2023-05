Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel Bayer 54,13 EUR

Das Papier von Bayer legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 54,10 EUR. In der Spitze legte die Bayer-Aktie bis auf 54,55 EUR zu. Mit einem Wert von 54,11 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 836.386 Bayer-Aktien den Besitzer.

Bei 67,49 EUR markierte der Titel am 02.06.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,75 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,70 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bayer-Aktie bei 73,90 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 11.05.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,95 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,53 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,71 Prozent auf 14.389,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 14.639,00 EUR gelegen.

Die Bayer-Bilanz für Q2 2023 wird am 08.08.2023 erwartet. Bayer dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 7,01 EUR je Aktie belaufen.

