Bayer Aktie News: Bayer verliert am Nachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 27,80 EUR nach.

Um 15:52 Uhr ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 27,80 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Bayer-Aktie bis auf 27,64 EUR. Bei 28,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.754.807 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 31,03 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (18,38 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Nachdem Bayer seine Aktionäre 2024 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 26,86 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 13.05.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,32 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,04 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Bayer 13,74 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 13,77 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Bayer am 06.08.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 11.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2025 4,40 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

