Bayer Aktie News: Bayer schiebt sich am Vormittag vor

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 28,04 EUR zu.

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 28,04 EUR. Die Bayer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 28,18 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 267.452 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 31,03 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 10,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 18,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 52,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,110 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Analysten bewerten die Bayer-Aktie im Durchschnitt mit 26,86 EUR.

Bayer veröffentlichte am 13.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,32 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,04 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 13,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 13,77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 11.08.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,40 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

