Bayer Aktie News: Bayer am Mittag im Minusbereich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,8 Prozent auf 50,41 EUR nach.

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 50,41 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Bayer-Aktie bei 50,35 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 51,12 EUR. Bisher wurden heute 433.189 Bayer-Aktien gehandelt.

Am 09.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 65,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2022 (46,70 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 7,36 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 68,60 EUR.

Bayer ließ sich am 08.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,22 EUR. Im letzten Jahr hatte Bayer einen Gewinn von 1,93 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,85 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11.044,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 12.819,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Bayer dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,37 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie fällt ans DAX-Ende: Berenberg streicht Kaufempfehlung

DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Bayer-Investition eingebracht

Bayer-Aktie gibt nach: Jefferies reduziert Ziel für Bayer