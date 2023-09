Bayer Aktie News: Bayer am Montagvormittag leichter

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 49,29 EUR.

Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 49,29 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Bayer-Aktie ging bis auf 49,25 EUR. Bei 49,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 41.780 Bayer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.02.2023 bei 65,66 EUR. 33,21 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2022 (46,70 EUR). Abschläge von 5,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 67,80 EUR angegeben.

Bayer ließ sich am 08.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 11.044,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.819,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,85 Prozent verringert.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Bayer wird am 08.11.2023 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,27 EUR je Bayer-Aktie.

