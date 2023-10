Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit Kursabschlägen

Bayer im Blick

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Bayer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 43,02 EUR ab.

Die Bayer-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 43,02 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Bayer-Aktie bis auf 42,86 EUR. Mit einem Wert von 43,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 490.697 Bayer-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.02.2023 auf bis zu 65,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 52,63 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.10.2023 bei 42,18 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 67,80 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Bayer ließ sich am 08.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,22 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 1,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,85 Prozent auf 11.044,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12.819,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 05.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2023 6,46 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

