Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag verlustreich

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Bayer. Das Papier von Bayer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 42,72 EUR ab.

Das Papier von Bayer befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 42,72 EUR ab. Die Bayer-Aktie gab in der Spitze bis auf 42,69 EUR nach. Bei 43,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 850.025 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 53,72 Prozent hinzugewinnen. Am 17.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,18 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 1,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 67,80 EUR.

Am 08.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer 1,93 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 11.044,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 13,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 12.819,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 05.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels in der Gewinnzone

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich fester