Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bayer. Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 43,04 EUR abwärts.

Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,4 Prozent auf 43,04 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Bayer-Aktie bis auf 42,92 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 85.135 Bayer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.02.2023 bei 65,66 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 52,56 Prozent hinzugewinnen. Am 17.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,18 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,00 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 67,80 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 08.08.2023. In Sachen EPS wurden 1,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer 1,93 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Bayer im vergangenen Quartal 11.044,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bayer 12.819,00 EUR umsetzen können.

Die Bayer-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 05.11.2024.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 6,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

