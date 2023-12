Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Montagvormittag fester

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Bayer. Zuletzt konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 32,27 EUR.

Das Papier von Bayer konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 32,27 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Bayer-Aktie bei 32,27 EUR. Mit einem Wert von 32,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 123.455 Stück.

Bei einem Wert von 65,66 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.02.2023). Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 50,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.11.2023 bei 30,22 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 6,34 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 48,20 EUR an.

Am 08.11.2023 hat Bayer die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,13 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10.342,00 EUR – eine Minderung von 8,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11.281,00 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 05.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Bayer dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 26.02.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2023 5,98 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

