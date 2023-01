Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Mittag ins Minus

Aktien in diesem Artikel Bayer 55,91 EUR

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 55,99 EUR. Die Bayer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 55,80 EUR ab. Bei 56,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 535.802 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (67,99 EUR) erklomm das Papier am 13.04.2022. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 17,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 03.10.2022 auf bis zu 46,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 19,89 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 75,40 EUR je Bayer-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 08.11.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Bayer 11.281,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9.781,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Bayer am 28.02.2023 präsentieren. Am 28.02.2024 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2022 7,84 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Bayer-Aktie tiefer: Bayer kauft KI-Unternehmen zwecks Bilderkennung in der Radiologie

Bayer-Aktie kaum bewegt: Bayer verlagert Pharma-Schwerpunkt nach Übersee

Bayer bekommt zweiten aktivistischen Investor mit Aufspaltungsforderungen - Bayer-Aktie gefragt

