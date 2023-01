Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden

Aktien in diesem Artikel Bayer 56,17 EUR

Um 09:22 Uhr stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 56,67 EUR. Bei 56,79 EUR erreichte die Bayer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 56,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 178.191 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.04.2022 bei 67,99 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,65 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 46,70 EUR am 03.10.2022. Abschläge von 21,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 75,40 EUR.

Am 08.11.2022 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer 1,05 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.281,00 EUR umgesetzt, gegenüber 9.781,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 28.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Bayer rechnen Experten am 28.02.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 7,84 EUR je Bayer-Aktie.

