Bayer Aktie News: Bayer fällt am Freitagmittag

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 32,32 EUR abwärts.

Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 32,32 EUR abwärts. Bei 32,23 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 32,58 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 836.801 Bayer-Aktien.

Bei 65,66 EUR markierte der Titel am 09.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 103,19 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 30,22 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 6,48 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 46,50 EUR je Bayer-Aktie an.

Am 08.11.2023 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 10.342,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 8,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 11.281,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 05.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 26.02.2025 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 5,97 EUR in den Büchern stehen haben wird.

