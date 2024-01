Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Kurs der Bayer

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bayer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 32,61 EUR zu.

Das Papier von Bayer legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 32,61 EUR. Bei 32,69 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 32,58 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 93.293 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2023 bei 65,66 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 101,38 Prozent. Am 29.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 30,22 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 08.11.2023. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Bayer einen Gewinn von 1,13 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10.342,00 EUR – eine Minderung von 8,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11.281,00 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Bayer am 05.03.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 26.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Bayer.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,97 EUR je Aktie belaufen.

