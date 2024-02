Bayer Aktie News: Bayer am Montagmittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bayer. Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 28,52 EUR.

Das Papier von Bayer befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 28,52 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Bayer-Aktie bis auf 28,44 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,57 EUR. Bisher wurden heute 772.390 Bayer-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 61,91 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.04.2023 erreicht. Gewinne von 117,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,09 EUR, nach 2,40 EUR im Jahr 2022. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 40,33 EUR.

Bayer ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 1,13 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,32 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10.342,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 11.281,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Bayer am 05.03.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 26.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 5,98 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX bewegt schlussendlich im Plus

Börse Europa in Grün: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Gewinne

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit Kursplus