Bayer Aktie News: Bayer wird am Mittag ausgebremst

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Bayer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 21,39 EUR ab.

Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:49 Uhr um 1,2 Prozent auf 21,39 EUR nach. Bei 21,37 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,64 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 641.153 Stück gehandelt.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,03 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 45,07 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 18,41 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.11.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,109 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bayer-Aktie bei 24,13 EUR.

Bayer gewährte am 12.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -4,26 EUR gegenüber -4,65 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,62 Prozent auf 9,97 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.03.2025 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 03.03.2026 dürfte Bayer die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2024 4,98 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

