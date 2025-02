Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag im Minusbereich

Kursverlauf

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Bayer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,3 Prozent auf 21,14 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Bayer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 21,14 EUR ab. In der Spitze fiel die Bayer-Aktie bis auf 21,13 EUR. Mit einem Wert von 21,64 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1.394.079 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,03 EUR. Gewinne von 46,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 18,41 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.11.2024). Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 14,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Bayer-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,109 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 24,13 EUR aus.

Am 12.11.2024 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -4,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4,65 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,97 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 05.03.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 03.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Bayer.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 4,98 EUR im Jahr 2024 aus.

