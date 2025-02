Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag mit Verlusten

Kurs der Bayer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bayer. Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 21,58 EUR.

Das Papier von Bayer befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 21,58 EUR ab. Die Bayer-Aktie gab in der Spitze bis auf 21,53 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,64 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 80.950 Bayer-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,03 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 43,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Am 27.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,41 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 17,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Bayer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,110 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,109 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 24,13 EUR angegeben.

Am 12.11.2024 hat Bayer die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -4,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -4,65 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,62 Prozent auf 9,97 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Bayer-Bilanz für Q4 2024 wird am 05.03.2025 erwartet. Bayer dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,98 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

