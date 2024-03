Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Bayer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 25,86 EUR.

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 25,86 EUR. Die Bayer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 25,72 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,17 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.404.367 Bayer-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (61,91 EUR) erklomm das Papier am 19.04.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 139,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Am 07.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,527 EUR je Bayer-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,56 EUR.

Bayer ließ sich am 05.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,85 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer noch ein Gewinn pro Aktie von 1,35 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11.862,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 14.05.2024 erwartet. Bayer dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,27 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Starker Wochentag in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 schlussendlich steigen

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 am Nachmittag in der Verlustzone

Aufschläge in Europa: So performt der Euro STOXX 50 aktuell