Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag im Minus

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 26,07 EUR nach.

Die Bayer-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 26,07 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Bayer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 26,02 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,17 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 169.689 Bayer-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.04.2023 auf bis zu 61,91 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 137,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 24,96 EUR fiel das Papier am 07.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 4,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Bayer-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,527 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 35,56 EUR an.

Am 05.03.2024 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,85 EUR, nach 1,35 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 11.862,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 1,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 12.000,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Bayer am 14.05.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 07.05.2025.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,27 EUR je Aktie.

