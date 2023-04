Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Mittwochmittag südwärts

Aktien in diesem Artikel Bayer 61,11 EUR

-0,70% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,4 Prozent auf 61,14 EUR. In der Spitze fiel die Bayer-Aktie bis auf 61,12 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 61,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 286.763 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.06.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 67,49 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,41 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2022 bei 46,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 75,20 EUR.

Bayer veröffentlichte am 28.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,35 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,26 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.000,00 EUR – ein Plus von 7,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 11.118,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Bayer am 11.05.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Bayer-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 14.05.2024.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2023 auf 7,20 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie: Bayer gründet Stiftung zur Erinnerung an Unrecht zu Zeiten des Nationalsozialismus

Bayer-Aktie mit Gewinnen: Stimmrechtsberater unterstützen Wiederwahl von Bayer-Aufsichtsratschef Winkeljohann

Bayer-Aktie: Was Analysten im März vom Papier halten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com