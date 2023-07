Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 51,13 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,5 Prozent auf 51,13 EUR. In der Spitze fiel die Bayer-Aktie bis auf 51,11 EUR. Bei 51,62 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 641.326 Bayer-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 65,66 EUR erreichte der Titel am 09.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,42 Prozent. Bei 46,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 8,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 73,40 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 11.05.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,95 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,71 Prozent auf 14.389,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.639,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.08.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,90 EUR je Bayer-Aktie.

