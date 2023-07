Bayer Aktie News: Bayer verzeichnet am Nachmittag Verluste

So entwickelt sich Bayer

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Bayer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 51,30 EUR ab.

Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 51,30 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Bayer-Aktie bei 51,05 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 51,62 EUR. Bisher wurden heute 1.089.220 Bayer-Aktien gehandelt.

Am 09.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 65,66 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2022 auf bis zu 46,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 9,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 73,40 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Bayer ließ sich am 11.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,95 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 3,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.389,00 EUR – das entspricht einem Minus von 1,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.639,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Bayer am 08.08.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 01.08.2024 dürfte Bayer die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,90 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

