Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit Einbußen

Aktien in diesem Artikel Bayer 51,80 EUR

-1,52% Charts

News

Analysen

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 51,70 EUR. Die Bayer-Aktie sank bis auf 51,56 EUR. Bei 51,99 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 329.391 Bayer-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.04.2022 auf bis zu 67,99 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 23,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 43,91 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.12.2021). Abschläge von 17,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 78,75 EUR je Bayer-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 04.08.2022 vor. Das EPS wurde auf 1,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12.819,00 EUR im Vergleich zu 10.854,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2022 terminiert. Am 07.11.2023 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 7,86 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie freundlich: Bernstein belässt Bayer auf 'Outperform'

Bayer-Aktie etwas tiefer: Bayer beginnt offenbar mit Suche nach neuem Chef - Baumann könnte Vertrag aber erfüllen

Bosse-Beben: Welche Konzernlenker zittern müssen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com