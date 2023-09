Bayer Aktie News: Bayer legt am Dienstagnachmittag zu

Bayer im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bayer. Das Papier von Bayer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 48,92 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 48,92 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bayer-Aktie bisher bei 48,94 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 48,35 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 420.014 Bayer-Aktien.

Am 09.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 65,66 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,23 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 46,70 EUR. Mit einem Kursverlust von 4,53 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 67,80 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 08.08.2023. Es stand ein EPS von 1,22 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer noch ein Gewinn pro Aktie von 1,93 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,85 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11.044,00 EUR im Vergleich zu 12.819,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 08.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Bayer möglicherweise am 05.11.2024 präsentieren.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 6,27 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

