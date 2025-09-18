Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 27,58 EUR.

Die Bayer-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 27,58 EUR. Die Bayer-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,90 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 27,61 EUR. Bisher wurden heute 1.461.254 Bayer-Aktien gehandelt.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,03 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 12,51 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 18,38 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Bayer-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,112 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 26,88 EUR.

Am 06.08.2025 äußerte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,03 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Bayer am 11.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,58 EUR je Bayer-Aktie.

