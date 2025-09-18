DAX23.652 -0,1%ESt505.468 +0,2%Top 10 Crypto16,05 -3,0%Dow46.152 ±0,0%Nas22.509 +0,2%Bitcoin98.708 -0,7%Euro1,1741 -0,4%Öl66,60 -1,4%Gold3.669 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 Aumovio AUM0V1 Tesla A1CX3T RENK RENK73 SAP 716460 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Continental 543900 thyssenkrupp 750000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- US-Börsen in Grün -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon, D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
Vortagesrally findet keine Fortsetzung: DAX am Verfallstag wankelmütig Vortagesrally findet keine Fortsetzung: DAX am Verfallstag wankelmütig
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Freitagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Freitagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!
Kursverlauf

Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

19.09.25 16:10 Uhr
Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 27,58 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
27,57 EUR -0,05 EUR -0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bayer-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 27,58 EUR. Die Bayer-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,90 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 27,61 EUR. Bisher wurden heute 1.461.254 Bayer-Aktien gehandelt.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,03 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 12,51 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 18,38 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Bayer-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,112 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 26,88 EUR.

Am 06.08.2025 äußerte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,03 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Bayer am 11.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,58 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie dennoch fester: S&P senkt Ausblick für Rating des Konzerns

Formycon-Aktie zieht an: Vertriebsvereinbarung für Eylea-Biosimilar treibt an

Bayer-Analyse: Neutral-Bewertung von UBS AG für Bayer-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
15.09.2025Bayer NeutralUBS AG
18.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025Bayer NeutralUBS AG
12.08.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2025Bayer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Bayer KaufenDZ BANK
07.08.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.07.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.06.2025Bayer KaufenDZ BANK
05.06.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Bayer NeutralUBS AG
18.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025Bayer NeutralUBS AG
12.08.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen