Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagvormittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 42,19 EUR abwärts.

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 42,19 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Bayer-Aktie bei 42,05 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,16 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 111.470 Bayer-Aktien umgesetzt.

Bei 65,66 EUR markierte der Titel am 09.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 55,63 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 42,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 0,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 67,80 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 08.08.2023. Das EPS wurde auf 1,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 11.044,00 EUR, gegenüber 12.819,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 13,85 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Bayer am 08.11.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 05.11.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 6,45 EUR im Jahr 2023 aus.

