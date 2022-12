Bayer Aktie News: Bayer steigt am Mittag

Aktien in diesem Artikel Bayer 48,76 EUR

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 48,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bayer-Aktie bei 49,09 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,64 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 662.637 Bayer-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 13.04.2022 auf bis zu 67,99 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,23 Prozent hinzugewinnen. Bei 44,60 EUR fiel das Papier am 20.12.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 9,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 79,90 EUR.

Bayer ließ sich am 08.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,05 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.281,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bayer einen Umsatz von 9.781,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 28.02.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Bayer-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 28.02.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 7,74 EUR je Aktie belaufen.

