Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Dienstagmittag fester

Die Aktie von Bayer zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 32,21 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 32,21 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bayer-Aktie bei 32,43 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,49 EUR. Zuletzt wechselten 1.799.144 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 65,66 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 103,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 29.11.2023 auf bis zu 30,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 48,20 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 08.11.2023. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer noch ein Gewinn pro Aktie von 1,13 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,32 Prozent auf 10.342,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.281,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.03.2024 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 26.02.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 5,98 EUR im Jahr 2023 aus.

