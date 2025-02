Bayer Aktie News: Bayer reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Blick auf Bayer-Kurs

Die Aktie von Bayer zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,0 Prozent im Plus bei 21,95 EUR.

Um 15:53 Uhr sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 21,95 EUR zu. Bei 21,96 EUR erreichte die Bayer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,35 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.690.436 Bayer-Aktien.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,03 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,40 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.11.2024 Kursverluste bis auf 18,41 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,109 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Analysten bewerten die Bayer-Aktie im Durchschnitt mit 24,13 EUR.

Bayer ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -4,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Bayer ein Ergebnis je Aktie von -4,65 EUR vermeldet. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 9,97 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,62 Prozent verringert.

Am 05.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 03.03.2026.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,98 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

