Bayer Aktie News: Bayer verteuert sich am Montagmittag

Aktien in diesem Artikel Bayer 56,05 EUR

0,32% Charts

News

Analysen

Um 11:48 Uhr sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 56,03 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Bayer-Aktie bei 56,06 EUR. Bei 55,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 657.975 Bayer-Aktien umgesetzt.

Bei 67,99 EUR markierte der Titel am 14.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 17,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2022 bei 46,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,98 Prozent.

Analysten bewerten die Bayer-Aktie im Durchschnitt mit 75,30 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 28.02.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,26 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12.000,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.118,00 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Bayer wird am 11.05.2023 gerechnet. Experten kalkulieren am 14.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Bayer.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2023 7,28 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie sinkt: Union Investment lehnt Wiederwahl von Bayer-Aufsichtsratschef Winkeljohann ab

Februar 2023: Experten empfehlen Bayer-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Bayer-Aktie leichter: Bayer will in diesem Jahr eine Milliarde Dollar für die Pharmaforschung in USA ausgeben

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com