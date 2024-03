Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochmittag mit kaum veränderter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 25,87 EUR.

Bei der Bayer-Aktie ließ sich um 11:49 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 25,87 EUR. Kurzfristig markierte die Bayer-Aktie bei 25,99 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Bayer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 25,71 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,90 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 753.262 Stück gehandelt.

Am 19.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 61,91 EUR. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 58,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 24,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 3,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Bayer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,110 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,533 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bayer-Aktie bei 35,56 EUR.

Am 05.03.2024 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS wurde auf 1,85 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,15 Prozent auf 11.862,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 12.000,00 EUR gelegen.

Die Bayer-Bilanz für Q1 2024 wird am 14.05.2024 erwartet. Am 07.05.2025 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 5,18 EUR im Jahr 2024 aus.

