Bayer Aktie News: Bayer schiebt sich am Vormittag vor

Die Aktie von Bayer gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 28,89 EUR.

Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 28,89 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Bayer-Aktie bei 28,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,86 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 80.465 Bayer-Aktien.

Am 30.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 90,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2024 (24,96 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,210 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 35,33 EUR für die Bayer-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 14.05.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,04 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 13,77 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 14,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Bayer am 06.08.2024 präsentieren. Bayer dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,12 EUR je Bayer-Aktie.

