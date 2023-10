Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag in Rot

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 41,94 EUR.

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 41,94 EUR. Bei 41,71 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 41,84 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 70.569 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 65,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 36,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.10.2023 bei 41,71 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 0,54 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 67,80 EUR.

Bayer gewährte am 08.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,93 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 13,85 Prozent auf 11.044,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 12.819,00 EUR umgesetzt.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen. Bayer dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2023 6,45 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

