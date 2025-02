Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag in Grün

Bayer im Blick

Die Aktie von Bayer zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Bayer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 22,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,5 Prozent auf 22,00 EUR. Bei 22,22 EUR erreichte die Bayer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 21,79 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.003.266 Stück gehandelt.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 31,03 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 41,05 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,41 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 16,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,109 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,13 EUR je Bayer-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 12.11.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -4,26 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer ein EPS von -4,65 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,97 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Bayer am 05.03.2025 präsentieren. Am 03.03.2026 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,98 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

