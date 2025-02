Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Vormittag an Fahrt

Kursentwicklung

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Bayer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 21,82 EUR.

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 21,82 EUR. Die Bayer-Aktie zog in der Spitze bis auf 21,90 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,79 EUR. Bisher wurden heute 131.490 Bayer-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 31,03 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 42,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Bei 18,41 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 15,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Bayer-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,109 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 24,13 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 12.11.2024 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -4,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4,65 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 9,97 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 10,34 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Bayer am 05.03.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Bayer-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 03.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2024 4,98 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

