Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag mit Kursplus

Um 09:06 Uhr ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 56,48 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bayer-Aktie sogar auf 56,75 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 56,36 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 45.168 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 14.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 67,99 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 16,93 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2022 bei 46,70 EUR. Abschläge von 20,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 75,30 EUR.

Am 28.02.2023 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer noch ein Gewinn pro Aktie von 1,26 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.118,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12.000,00 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 11.05.2023 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Bayer dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 14.05.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 7,28 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Bayer-Aktie stärker: Bayer erhält in China erweiterte Zulassung für Nubeqa

Bayer-Aktie sinkt: Union Investment lehnt Wiederwahl von Bayer-Aufsichtsratschef Winkeljohann ab

Februar 2023: Experten empfehlen Bayer-Aktie mehrheitlich zum Kauf

