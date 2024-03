Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagmittag im Plus

Bayer im Blick

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 26,38 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 26,38 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Bayer-Aktie bei 26,69 EUR. Bei 26,36 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.286.352 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 19.04.2023 auf bis zu 61,91 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 57,40 Prozent niedriger. Am 07.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,96 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,533 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,56 EUR.

Am 05.03.2024 hat Bayer die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,85 EUR. Im letzten Jahr hatte Bayer einen Gewinn von 1,35 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11.862,00 EUR – eine Minderung von 1,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12.000,00 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 14.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 07.05.2025 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 5,18 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

