Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Vormittag fester

Die Aktie von Bayer zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 26,51 EUR.

Bei einem Wert von 61,91 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.04.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 133,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Bei einem Wert von 24,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2024). Abschläge von 5,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Bei einem Wert von 61,91 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.04.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 133,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Bei einem Wert von 24,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2024). Abschläge von 5,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Bayer seine Aktionäre 2023 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,533 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,56 EUR je Bayer-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 05.03.2024. Das EPS wurde auf 1,85 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 11.862,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.000,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 14.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Bayer dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2024 5,18 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

