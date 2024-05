Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Nachmittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 28,30 EUR abwärts.

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 28,30 EUR. In der Spitze fiel die Bayer-Aktie bis auf 27,93 EUR. Bei 28,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 1.766.839 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 30.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 54,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 48,50 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,96 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2024 erreicht. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 13,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Bayer-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,210 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 35,33 EUR aus.

Am 14.05.2024 hat Bayer die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,04 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,22 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,34 Prozent auf 13,77 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 14,39 Mrd. EUR gelegen.

Voraussichtlich am 06.08.2024 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,12 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

