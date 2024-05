Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag schwächer

Notierung im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 28,47 EUR.

Die Bayer-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 28,47 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Bayer-Aktie ging bis auf 28,45 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 28,55 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 73.551 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,95 EUR. 93,04 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2024 bei 24,96 EUR. Mit einem Kursverlust von 12,31 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,210 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,33 EUR je Bayer-Aktie an.

Bayer ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,04 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,34 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 13,77 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,39 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,12 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zu

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart fester

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 gibt zum Start nach